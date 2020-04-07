У Бориса Джонсона нет пневмонии, - Даунинг-стрит

Фото: Борис Джонсон (flickr number10gov)

Премьер Британии находится в стабильном состоянии

Представитель премьер-министра Британии заявил, что у Бориса Джонсона отсутствует пневмония, вызванная коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

До сегодняшнего дня правительство страны не давало четких ответов на вопрос, есть ли пневмония у Джонсона. Однако сегодня во время брифинга в лобби на Даунинг-стрит его представитель, отвечая на вопрос о диагнозе премьера, сказал: "Нет, дело не в этом".

По словам чиновника, Джонсон находится в "стабильном состоянии и хорошем настроении".

Даунинг-стрит также дала понять, что не хочет принимать предложение американского президента Дональда Трампа об экспериментальных коронавирусных препаратах для лечения главы правительства Британии.

Напомним, вчера поздно вечером у Бориса Джонсона ухудшилось состояние и его перевели в реанимацию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении Джонсона от коронавируса.