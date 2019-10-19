В Британии парламент обязал Джонсона попросить ЕС отсрочить Brexit

В Великобритании парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона. Таким образом законодатели заставили его попросить Европейский союз отсрочить Brexit, сообщает ВВС.

Издание отмечает, что британские парламентарии проголосовали за то, чтобы отложить одобрение сделки премьер-министра до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

"Джонсон должен теперь попросить ЕС продлить процесс Brexit до конца января", - сообщает ВВС.

На первом за 37 лет заседании парламента на выходных Джонсон просил членов парламента поддержать свою сделку по Brexit.

Добавим, что для ратификации сделки по Brexit в парламенте, который состоит из 650 членов, Джонсону требовалось 320 голосов.

Подчеркнем также, на голосование отреагировала и Еврокомиссия.

"Европейская комиссия принимает к сведению голосование сегодня в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение не было сегодня поставлено на голосование. Ожидаем, что правительство Великобритании сообщит нам о следующих шагах как можно скорее", - указано в сообщении ведомства в Тwitter.

Как писало РБК-Украина ранее, Джонсон надеялся, что согласованная сделка по поводу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) будет одобрена британским парламентом 19 октября. Британский премьер призывал членов парламента "собраться вместе", чтобы поддержать сделку по Brexit, которую Великобритания заключила с ЕС, настаивая на том, что "лучшего результата не может быть".

Напомним, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit. По его словам, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

Кроме того, сделку также отказалась поддерживать Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии.

Также РБК-Украина сообщало, что после того, как ЕС и Великобритания достигли сделки по Brexit, на границе Северной Ирландии собрались демонстранты. Они опасаются, что сделка может повлиять на многолетний мир в регионе и привести к напряженности.

Стоит заметить, Северная Ирландия останется в таможенном союзе Великобритании в соответствии с новым соглашением, но также будут проводиться таможенные проверки некоторых товаров, проходящих через территорию Ирландии и единого рынка ЕС.