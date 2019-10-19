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Из-за Brexit парламент Британии впервые почти за 40 лет соберется в субботу

Новости » Политика    19.10.2019 - 12:48
Из-за Brexit парламент Британии впервые почти за 40 лет соберется в субботу
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В последний раз парламент работал в выходной день в 1982

Британский парламент впервые за 37 лет соберется на заседание в субботу, планируется голосование за сделку о выходе из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что сегодня парламент Британии планирует проголосовать за сделку о Brexit, которую заключил премьер-министр Борис Джонсон. Уточняется, что это первое заседание парламента в выходной день после вторжения на Фолклендские острова в 1982 году.

Предполагается, что Джонсон выступит с заявлением и попросит поддержать сделку. BBC пишет, что бывшие союзники Джонсона и оппозиционные партии могут не поддержать эту сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Великобритания достигли соглашения относительно Brexit. Также в Брюсселе уточнили, что Европейский парламент не будет проводить голосование по соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза без одобрения британского парламента.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он против продления выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после крайнего срока 31 октября. В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС, что отсрочка Brexit будет неизбежной, если Лондон не поддержит новое соглашение.

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