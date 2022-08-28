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В Британии оценили, усилится ли мощность России в войне после увеличения армии

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Лондон, Воскресенье 28 августа 2022 09:33
В Британии оценили, усилится ли мощность России в войне после увеличения армии Фото: в Британии оценили, усилится ли мощность России в войне после увеличения армии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Указ Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь России в войне против Украины. Поскольку РФ уже потеряла много военных, а желающих идти на контракт очень мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отметили в ведомстве, до сих пор остается неясным, будут ли пытаться власти России восполнить эти значительные потери путем найма большего количества солдат контрактников-добровольцев, или вследствие увеличения годовых плановых показателей для призыва.

"В любом случае, согласно с действующим законодательством, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч военных, очень мало новых контрактников набирается, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории России", - поясняют в британской разведке.

Напомним, 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность армии РФ увеличивается до 1 150 628 человек.

Как считают аналитики ISW, таким образом Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

Детальнее о том, зачем российский диктатор увеличил армию и повлияет ли это на войну (по мнению украинской разведки) - читайте по ссылке.

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