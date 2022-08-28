У Британії оцінили, чи посилиться потужність Росії у війні після збільшення армії

Указ Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність Росії у війні проти України. Оскільки РФ вже втратила багато військових, а охочих йти на контракт дуже мало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як зазначили у відомстві, досі залишається незрозумілим, чи намагатиметься влада Росії заповнити ці значні втрати шляхом наймання більшої кількості солдатів контрактників-добровольців, чи внаслідок збільшення річних планових показників для призову.

"У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні. Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових, дуже мало нових контрактників набирається, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії", - пояснюють в британській розвідці.

Нагадаємо, 25 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким штатна чисельність армії РФ збільшується до 1 150 628 осіб.

Як вважають аналітики ISW, таким чином Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

Детальніше про те, навіщо російський диктатор збільшив армію та чи вплине це на війну (за думкою української розвідки) - читайте за посиланням.

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