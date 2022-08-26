Указ об увеличении армии РФ указывает на то, что Путин пытается избежать всеобщей мобилизации, - ISW

Президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Объявление по относительно скромной (но, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствует о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", - отметили аналитики.

В то же время в ISW уверены, что Кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом.

Однако, по мнению экспертов, РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в том числе на оккупированных территориях Украины), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.

"Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", - добавляют в Институте изучения войны.