Указ об увеличении армии РФ указывает на то, что Путин пытается избежать всеобщей мобилизации, - ISW
Президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Объявление по относительно скромной (но, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствует о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", - отметили аналитики.
В то же время в ISW уверены, что Кремль вряд ли сформирует достаточные силы для достижения конечной численности более 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом.
Однако, по мнению экспертов, РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в том числе на оккупированных территориях Украины), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.
"Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", - добавляют в Институте изучения войны.
Напомним, в Министерстве обороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии государства-агрессора. Посоветовали закупить больше мешков для трупов.
К слову, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла в общей сложности около 45 850 своих военных.
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