Зачем Путин увеличил армию и повлияет ли это на войну: ответ разведки

Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил численность армии, чтобы привлечь больше лиц для войны в Украине и показать Западу "мощь". Но вряд ли это ему поможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

Что означает указ Путина об увеличении армии

По словам Скибицкого, этим указом в Российской Федерации пытаются решить сразу несколько вопросов.

Первое - быстро увеличить количество военнослужащих.

"Но по нашим оценкам, это произойдет прежде всего путем увеличения численности военнообязанных", - отметил представитель ГУР.

Второе - если они увеличат количество срочников, то это позволит расширить вербовочную базу для заключения контрактов.

"Согласно заявлениям Путина, в Украине воюют только контрактники, но мы знаем что срочники находятся в БТГ, которые размещены возле нашей границы, на территории РФ", - обратил внимание Скибицкий.

Третье и самое главное - Россия опять же демонстрирует западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту.

"Поскольку миллион военнослужащих в армии - это довольно такая мощная цифра, о которой говорят Путин и его окружение", - пояснил Скибицкий.

Сколько сейчас воюет россиян в Украине

По данным представителя ГУР, если говорить о сухопутный и воздушный компонент, который воюет против нашего государства - это около 160 000 военнослужащих.

"И это я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях и обеспечивает оккупационный режим на захваченных территориях", - отметил он.

Сколько Путин хочет еще привлечь

По словам Скибицкого, если говорить об общем подходе, который сейчас РФ пытается сделать, она увеличивает мобилизационные резервы и намерена мобилизовать около 90 000 военнослужащих.

Поможет ли это Путину

На вопрос журналиста, поможет ли это России, он ответил: "Пожалуй, все же нет".

"Время истекает. Блицкрига они не получили. Моральное состояние их военных, которые сейчас ведут боевые действия, добровольцев вступить в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, ушла паника и среди местного населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить, а тем более идти на войну", - подытожил Скибицкий.

Напомним, 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность армии РФ увеличивается до 1 150 628 человек.

Добавим, по данным аналитиков ISW, таким образом Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ.

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