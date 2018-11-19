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В Британии допустили продление переходного периода по Brexit

Новости » Политика    19.11.2018 - 14:45
В Британии допустили продление переходного периода по Brexit
Фото: Грег Кларк (flickr.com)

Кларк отметил, что увеличение переходного периода "произошло бы по нашей просьбе и было бы максимальным периодом"

Министр по делам бизнеса Великобритании Грег Кларк считает реальным продление переходного периода Brexit до 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Independent.

Кларк отметил, что увеличение переходного периода "произошло бы по нашей просьбе и было бы максимальным периодом".

Ранее главный представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предложил продлить на два года, до 2022, переходный период выхода Великобритании из ЕС. В ЕС хотят, чтобы Британия продолжала следовать правилам ЕС и делать взносы в его бюджет.

Отметим, Совет Европейского союза сегодня, 19 ноября, в целом одобрил текст соглашения с Британией о ее выходе из ЕС. 

По словам координатора переговоров о Brexit Мишеля Барнье, достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное. Также он добавил, что ЕС предстоит определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.

Добавим, что 14 ноября Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. В частности, премьер-министр Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудила условия Brexit. 

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