Совет Евросоюза согласился с пакетом документов по соглашению о Brexit

Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

В ЕС заявили, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное

Совет Европейского союза (ЕС) сегодня, 19 ноября, в целом одобрил текст соглашения с Британией о ее выходе из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам координатора переговоров о Brexit Мишеля Барнье, достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное.

"Никому не стоит упускать из вида прогресс, достигнутый как в Лондоне, так и в Брюсселе. Министры согласны с пакетом в целом, в частности, что касается упорядоченного выхода", - сказал Барнье.

Также он добавил, что ЕС предстоит определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.

Напомним, ранее Мишель Барнье предложил продлить на два года, до 2022, переходный период выхода Великобритании из ЕС. В то же время, согласно предложению ЕС, во время переходного периода, который может продлится 6,5 лет с момента проведения референдума по Brexit в 2016 году, Великобританию хотят обязать продолжать следовать правилам ЕС и делать взносы в его бюджет.

14 ноября Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. В частности, премьер-министр Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудила условия Brexit. Таким образом, Мэй удалось убедить большинство министров поддержать ее план выхода из Евросоюза. По данным The Times, соглашение предполагает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Это позволит Британии вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.