ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Совет Евросоюза согласился с пакетом документов по соглашению о Brexit

Новости » Политика    19.11.2018 - 14:12
Совет Евросоюза согласился с пакетом документов по соглашению о Brexit
Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

В ЕС заявили, что достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное

Совет Европейского союза (ЕС) сегодня, 19 ноября, в целом одобрил текст соглашения с Британией о ее выходе из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам координатора переговоров о Brexit Мишеля Барнье, достигнутое соглашение справедливое и сбалансированное.

"Никому не стоит упускать из вида прогресс, достигнутый как в Лондоне, так и в Брюсселе. Министры согласны с пакетом в целом, в частности, что касается упорядоченного выхода", - сказал Барнье.

Также он добавил, что ЕС предстоит определить внутреннюю процедуру по продолжению переходного периода.

Напомним, ранее Мишель Барнье предложил продлить на два года, до 2022, переходный период выхода Великобритании из ЕС. В то же время, согласно предложению ЕС, во время переходного периода, который может продлится 6,5 лет с момента проведения референдума по Brexit в 2016 году, Великобританию хотят обязать продолжать следовать правилам ЕС и делать взносы в его бюджет.

14 ноября Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. В частности, премьер-министр Тереза Мэй на специальной встрече с членами правительства обсудила условия Brexit. Таким образом, Мэй удалось убедить большинство министров поддержать ее план выхода из Евросоюза. По данным The Times, соглашение предполагает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Это позволит Британии вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

В ЕС предложили продлить переходный период Brexit на два года В Британии готовят военную операцию в случае срыва соглашения по Brexit
Новости Украины Великобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь