У Британії допустили продовження перехідного періоду по Brexit

Фото: Ґреґ Кларк (flickr.com)

Кларк відзначив, що збільшення перехідного періоду "відбулося б на наше прохання і було б максимальним періодом"

Міністр у справах бізнесу Великої Британії Ґреґ Кларк вважає реальним продовження перехідного періоду по Brexit до 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Independent.

Кларк відзначив, що збільшення перехідного періоду "відбулося б на наше прохання і було б максимальним періодом".

Раніше головний представник Європейського союзу на переговорах по Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на два роки, до 2022, перехідний період виходу Великобританії з ЄС. В ЄС хочуть, щоб Британія продовжувала слідувати правилам ЄС і робити внески у його бюджет.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу сьогодні, 19 листопада, в цілому схвалила текст угоди з Британією про її вихід з ЄС.

За словами координатора переговорів про Brexit Мішеля Барньє, досягнута угода справедлива і збалансована. Також він додав, що ЄС належить визначити внутрішню процедуру щодо продовження перехідного періоду.

Додамо, що 14 листопада Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу. Зокрема, прем'єр-міністр Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit.