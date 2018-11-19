В ЕС предложили продлить переходный период Brexit на два года

Фото: Мишель Барнье (flickr.com/eppofficial)

Переговорщик Евросоюза считает, что сторонам необходимо дополнительно время для обсуждения торговых отношений

Главный представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предложил продлить на два года, до 2022, переходный период выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом он заявил 18 ноября в ходе встречи с послами 27 стран Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Барнье считает, что сторонам необходимо дать два дополнительных года для обсуждения торговых отношений.

В то же время, согласно предложению ЕС, во время переходного периода, который может продлится 6,5 лет с момента проведения референдума по Brexit в 2016 году, Великобританию хотят обязать продолжать следовать правилам ЕС и делать взносы в его бюджет.

Ранее Барнье заявил, что переходный период после выхода Британии из состава ЕС продлится 21 месяц (до 21 декабря 2020 года) и что в проекте соглашения удалось избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Напомним, 14 ноября Кабинет министров Британии поддержал проект соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза.