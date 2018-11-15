После Brexit Великобритания получит только базовый доступ к финансовым рынкам Евросоюза

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Соглашение будет основываться на существующей системе доступа к финансовому рынку ЕС

Великобритания и Европейский союз (ЕС) договорились о соглашении, которое предоставит Лондону только базовый уровень доступа к финансовым рынкам блока после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение будет основываться на существующей системе доступа к финансовому рынку Евросоюза, известной как эквивалентность.

Сейчас в ЕС банки и страховщики в Великобритании пользуются неограниченным доступом к клиентам по всему блоку во всех финансовых мероприятиях.

Эквивалентность же предполагает более ограниченный круг бизнеса и исключает такие крупные виды деятельности, как кредитование коммерческих банков.

Следовательно, такая договоренность предоставит Великобритании аналогичный уровень доступа к ЕС, который уже есть у крупных американских и японских фирм, при этом привязывая ее ко многим правилам финансирования ЕС на долгие годы.

В соответствии с действующими правилами эквивалентности доступ является неоднородным и может быть закрыт со стороны ЕС в некоторых случаях в течение 30 дней. Британия требовала гораздо более продолжительного периода уведомления.

Напомним, по данным газеты The Guardian, план Мэй по Brexit безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него. Предполагается, что сделка предусматривает выход Британии из Таможенного союза ЕС, что позволит ей вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

Также ранее стало известно, что саммит ЕС по финальной работе над соглашением о Brexit состоится 25 ноября. Во время встречи стороны могут завершить и формализовать соглашение о Brexit.

Кроме того, РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент поддержать сделку по Brexit в национальных интересах.