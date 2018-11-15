Після Brexit Великобританія отримає тільки базовий доступ до фінансових ринків Євросоюзу

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Угода буде грунтуватися на існуючій системі доступу до фінансового ринку ЄС

Великобританія і Європейський союз (ЄС) домовилися про угоду, яка надасть Лондону тільки базовий рівень доступу до фінансових ринків блоку після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода буде грунтуватися на існуючій системі доступу до фінансового ринку Євросоюзу, відомої як еквівалентність.

Зараз в ЄС банки і страховики в Великобританії користуються необмеженим доступом до клієнтів по всьому блоку у всіх фінансових заходах.

Еквівалентність передбачає більш обмежене коло бізнесу і виключає такі великі види діяльності, як кредитування комерційних банків.

Отже, така домовленість надасть Великобританії аналогічний рівень доступу до ЄС, який вже є у великих американських і японських фірм, при цьому прив'язуючи її до багатьох правилами фінансування ЄС на довгі роки.

У відповідності з діючими правилами еквівалентності доступ є неоднорідним і може бути закритий з боку ЄС у деяких випадках протягом 30 днів. Британія вимагала набагато більш тривалого періоду повідомлення.

Нагадаємо, за даними газети The Guardian, план Мей по Brexit беззастережно підтримав лише один міністр, а 11 з 25 членів уряду були проти нього. Передбачається, що угода передбачає вихід Британії з Митного союзу ЄС, що дозволить їй вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

Також раніше стало відомо, що саміт ЄС з фінальної роботі над угодою про Brexit відбудеться 25 листопада. Під час зустрічі сторони можуть завершити і формалізувати угоду про Brexit.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросить парламент підтримати угоду з Brexit в національних інтересах.