Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

Британский премьер уверена, что сделка по Brexit отвечает национальным интересам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит парламент поддержать сделку по Brexit (выход страны из Евросоюза) в национальных интересах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам Мэй, она обратится в парламент с просьбой поддержать сделку по Brexit. Она также отметила, что сделку необходимо поддержать в национальных интересах Британии.

Отметим, ранее член британского парламента Анн Мари Моррис призвала выразить вотум недоверия премьер-министру из-за проекта Brexit.

Напомним, по данным газеты The Guardian, план Мэй по Brexit безоговорочно поддержал только один министр, а 11 из 25 членов правительства были против него. Предполагается, что сделка предусматривает выход Британии из Таможенного союза ЕС, что позволит ей вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

Также ранее стало известно, что саммит ЕС по финальной работе над соглашением о Brexit состоится 25 ноября. Во время встречи стороны могут завершить и формализовать соглашение о Brexit.