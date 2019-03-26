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Из-за Brexit три члена правительства Мэй подали в отставку

Новости » Политика    26.03.2019 - 12:41
Из-за Brexit три члена правительства Мэй подали в отставку
Фото: Тереза Мэй (Getty Images)

В отставку подали три заместителя министров

Три члена правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили об отставке из-за несогласия с ее политикой по Brexit - выхода страны из состава Европейского союза. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в отставку подали три заместителя министров: замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

Напомним, ранее сообщалось, что палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit у главы правительства Терезы Мэй. Подчеркивалось, что теперь парламент в течение 27 марта будут рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза. По этому вопросу состоится серия голосований по вариантам действий.

Как писало РБК-Украина ранее, более 5,5 млн жителей Великобритании подписали петицию против выхода страны из состава Европейского союза. Британское законодательство предусматривает, что петицию должен рассмотреть парламент страны, если она набирает более 100 тысяч подписей.

Добавим, ранее сама Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

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