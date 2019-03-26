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Через Brexit три члени уряду Мей подали у відставку

Новини » Політика    26.03.2019 - 12:41
Через Brexit три члени уряду Мей подали у відставку
Фото: Тереза Мей (Getty Images)

У відставку подали три заступники міністрів

Три члени уряду прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей заявили про відставку через незгоду з її політикою щодо Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що у відставку подали три заступники міністрів: замміністра у справах бізнесу та промисловості Річард Харрінгтон, заступник міністра закордонних справ Алістер Берт і замміністра охорони здоров’я Стів Брайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що палата громад парламенту Великобританії захопила на добу контроль над процесом Brexit у глави уряду Терези Мей. Підкреслювалося, що тепер парламент протягом 27 березня буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського союзу. З цього питання відбудеться серія голосувань за варіантами дій.

Як писало РБК-Україна раніше, більше 5,5 млн жителів Великобританії підписали петицію проти виходу країни зі складу Європейського союзу. Британське законодавство передбачає, що петицію повинен розглянути парламент країни, якщо вона набирає понад 100 тисяч підписів.

Додамо, раніше сама Мей пообіцяла піти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеної нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.

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