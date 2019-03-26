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Мэй потеряла контроль над Brexit

Новости » Политика    26.03.2019 - 03:51
Мэй потеряла контроль над Brexit
Фото: Тереза Мэй (Dan Kitwood/Getty Images)

Варианты выхода страны из ЕС будет рассматривать парламент Британии на протяжении суток

Палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit у премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Теперь парламент в течение 27 марта будет рассматривать варианты того, как Великобритания будет выходить из Европейского союза. По этому вопросу состоится серия голосований по вариантам действий.

Инициативу предложил член Консервативной партии Оливер Летвин. Его поддержали 329 человек. Против проголосовали 302 парламентария. В частности, парламент будет голосовать по вопросу сделки с ЕС.

Парламент Великобритании захватил контроль над процессом Brexit у премьер-министра Терезы Мэй и теперь будет стремиться решить, как Великобритания выходит из Европейского союза.

Напомним, более 5,5 млн жителей Великобритании подписали петицию против выхода страны из состава Европейского союза. Согласно британскому законодательству, петицию должен рассмотреть праламент страны, если она набирает более 100 тыс. подписей.

Ранее премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

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