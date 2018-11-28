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Brexit: министр финансов Британии рассказал о выгоде сохранения членства в ЕС

Новости » Политика    28.11.2018 - 19:32
Brexit: министр финансов Британии рассказал о выгоде сохранения членства в ЕС
Фото: Филип Хаммонд (flickr.com)

Brexit предполагает почти такие же экономические преимущества, которые имела бы Британия в ЕС, добавил министр

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что с экономической точки зрения Британии выгоднее остаться в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Министр заявил, что план выхода Британии из ЕС премьер-министра Терезы Мэй предполагает почти такие же экономические преимущества, которые имела бы Британия, оставшись в Евросоюзе.

"Если смотреть исключительно с точки зрения экономики, то исследования показывают, что сохранение членства в Европейском союзе принесло бы больше экономической выгоды, но не намного", - сказал он.

Отметим, депутаты Палаты общин Великобритании будут голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit.

Отметим, что для окончания выхода Британии из Европейского Союза (Brexit) соглашение должны утвердить Европарламент, парламенты всех государств ЕС и британский парламент.

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