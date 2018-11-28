Brexit: міністр фінансів Британії розповів про вигоду збереження членства в ЄС

Фото: Філіп Хаммонд (flickr.com)

Brexit передбачає майже такі ж економічні переваги, які мала б Британія в ЄС, додав міністр

Міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що з економічної точки зору Британії вигідніше залишитися в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Міністр заявив, що план виходу Британії з ЄС прем'єр-міністра Терези Мей передбачає майже такі ж економічні переваги, які мала б Британія, залишившись в Євросоюзі.

"Якщо дивитися виключно з точки зору економіки, то дослідження показують, що збереження членства в Європейському союзі принесло б більше економічної вигоди, але не набагато", - сказав він.

Зазначимо, депутати Палати громад Великобританії будуть голосувати за угоду щодо виходу країни з Євросоюзу у вівторок, 11 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз і Великобританія погодили проект декларації про відносини після Brexit.

Зазначимо, що для закінчення виходу Британії з Європейського Союзу (Brexit) угоду має затвердити Європарламент, парламенти всіх держав ЄС і британський парламент.