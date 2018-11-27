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Стала известна дата голосования по Brexit в британском парламенте

Новости » Политика    27.11.2018 - 11:24
Стала известна дата голосования по Brexit в британском парламенте
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также перед голосованием состоятся дебаты, которые продлятся пять дней

Депутаты Палаты общин Великобритании будут голосовать за соглашение по выходу страны из Евросоюза во вторник, 11 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mirror.

Также перед голосованием состоятся дебаты, которые продлятся п'ять дней.

"Депутаты будут голосовать за Brexit-соглашение Терезы Мэй во вторник, 11 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, против соглашения могут проголосовать более 100 парламентариев. Именно такого количества голосов будет достаточно для того, чтобы сделка не была одобрена.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на саммите стран Европейского союза (ЕС), который проходил в Брюсселе 24 ноября было одобрено соглашение о выходе Британии из ЕС.

РБК-Украина писало, что Европейский Союз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit.

Отметим, что для окончания выхода Британии из Европейского Союза (Brexit) соглашение должны утвердить Европарламент, парламенты всех государств ЕС и британский парламент.

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