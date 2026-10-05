Збери свій гаджет: Meta відкрила код персонального асистента Muse

Meta відкрила вихідний код для створення власних пристроїв на базі персонального ШІ-асистента Muse. Проєкт отримав назву Muse Gadgets і дозволяє ентузіастам інтегрувати алгоритм у саморобну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника лабораторії суперінтелекту Meta Ната Фрідмана .

Що отримають техноентузіасти?

Meta надала розробникам відкриту прошивку та комплект розробки Linux SDK.

Це дозволяє підключати ШІ-асистента Muse до плати ESP32 або комп'ютера Raspberry Pi, а також з'єднувати його з дисплеями, кнопками, датчиками та приводами.

Серед можливих варіантів використання компанія зазначає:

кольоровий E Ink дисплей для відображення нагадувань

HDMI-адаптер для виводу асистента на великий екран телевізора

компактний пристрій із сенсорним екраном, схожий на Muse Charm

У Meta застерігають, що збірка здійснюється на власний ризик користувачів, проте для підтримки спільноти вже створили спеціальний сервер у Discord.

We built a gadget of our own, too: Muse Home Link is a little usb-c powered device that allows Muse to connect to your home network to talk to smart home devices like TVs and speakers and anything else that exposes https. We manufactured a batch of 5000 Home Links which should be ready to ship in a few weeks, and they are free for Muse subscribers while supplies last. Claim yours at https://t.co/Q0dE0cYnCs All the code for Muse Home Link is open source too! — Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026

Розумний гаджет Muse Home Link

Окрім коду, Meta презентувала власний пристрій Muse Home Link.

Це компактний гаджет із живленням через порт USB-C, який підключає асистента Muse до домашньої мережі.

Пристрій дозволяє керувати смарт-технікою, яка підтримує протокол https і може

вмикати світло

керувати телевізорами та колонками

надсилати документи на друк.

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За словами Ната Фрідмана, компанія вже випустила першу партію із 5000 одиниць. Передплатники сервісу Muse у США можуть потрапити у чергу на безоплатне отримання пристрою перед початком поставок вже цього місяця.

Проєкт Muse Gadgets розширює лінійку апаратних рішень компанії.

Так, минулого тижня на конференції Connect генеральний директор Марк Цукерберг представив пристрій Muse Charm, який розглядається як альтернатива для людей, які не бажають носити смарт-окуляри.