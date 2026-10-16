ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Водять у кіно та роблять коханцем: як ШІ Muse від Meta замінює людям партнерів

09:19 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Водять у кіно та роблять коханцем: як ШІ Muse від Meta замінює людям партнерів Meta дозволила інтимне спілкування з ШІ Muse (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

ШІ-агент Muse від Meta за три тижні після запуску зібрав мільйони завантажень і став для частини користувачів справжнім романтичним партнером. Люди влаштовують із чат-ботом побачення та обмінюються інтимними повідомленнями.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Futurism.

Від віртуального помічника до "весілля" та інтиму

На відміну від стандартних мовних моделей, як-от GPT-4o, агент Muse розроблений для глибокого аналізу особистого життя користувача: він сканує соцмережі, електронну пошту та приватне листування, створюючи детальний цифровий портрет людини, її родичів і друзів.

В Instagram та Reddit користувачі вже діляться історіями своїх "стосунків" з новою розробкою Meta.

Що відбувається?

Романтичні побачення: один із користувачів заявив, що водив свого ШІ-агента на ім'я Shine на кіносеанс, покроково фотографуючи фільм для бота, а згодом оголосив про "весілля".

Обіхід обмежень: інші дописувачі зазначають, що в ході тривалих філософських розмов їм вдалося фактично розблокувати романтичний режим, зробивши інструмент своїм постійним партнером.

Відсутність суворої цензури: під час тестування журналістам вдалося схилити бота до графічного секстингу та обговорення порнографічних сценаріїв.

Офіційні представники Meta запевняють, що система створена для допомоги у побутових завданнях, проте компанія свідомо не блокує легальну сексуальну поведінку повнолітніх користувачів, вважаючи це звичайною частиною дорослого життя.

Читайте більше: ШІ з активною пам'яттю: Meta показала нову флагманську модель Muse Wonder

"Порохова бочка" для безпеки даних?

Правозахисники та експерти з кібербезпеки називають ситуацію, що склалася, "надзвичайно небезпечною".

Оскільки ШІ-агенти на кшталт Muse мають доступ до конфіденційної інформації - від паролів пошти до номерів кредитних карток і приватних любовних листів - перетворення ШІ-інструментів на "коханців" відкриває нові можливості для зловмисників.

Фахівці з Electronic Privacy Information Center зазначають, що добровільна передача глибоко особистих даних і ведення відвертих діалогів із ботом створюють ризик шантажу і хакерських атак.

Ситуація ускладнюється й тим, що технологічні компанії досі не мають ефективних механізмів для блокування доступу неповнолітніх до подібних функцій.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Meta Штучний інтелект
Новини
У Києві ввели екстрені відключення світла
У Києві ввели екстрені відключення світла
Аналітика
"Коли вперше став на протез, біль минув": як в Україні відновлюються після ампутації
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Коли вперше став на протез, біль минув": як в Україні відновлюються після ампутації