Брехня про газ та шантаж: Кремль розгортає масштабну кампанію проти України в Європі

15:40 14.03.2026 Сб
2 хв
Москва запустила дезінформаційну кампанію, щоб посварити Київ з ЄС
aimg Сергій Козачук
Фото: Кремль розгортає масштабну кампанію проти України (Getty Images)

У Європі розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".

Фейки про "шантаж" та блокування труб

Російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.

Зокрема, пропаганда просуває наративи про те, що ніби "енергетичний шантаж України загрожує європейцям", а нафтопровід "Дружба" та газові маршрути перебувають під загрозою перекриття з боку української влади.

У ЦПД наголошують, що ці заяви не мають жодного підтвердження.

"Мета Кремля - посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки", - підкреслили у відомстві.

Реальна загроза для енергетики

Аналітики зазначають, що насправді саме РФ використовує ресурси як зброю та інструмент геополітичного тиску. Окрім інформаційних атак, ворог продовжує фізичне знищення інфраструктури.

"Саме Росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи", - резюмували в ЦПД.

Скандал навколо нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, останнім часом ситуація навколо транзиту нафти через Україну загострилася через позицію Будапешта. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи безперебійних постачань.

Згодом стало відомо, що Угорщина дала Україні три дні на відновлення повноцінної роботи нафтопроводу. У відповідь на кризу Європейська комісія висловила готовність допомогти відремонтувати "Дружбу", щоб зняти технічні претензії сторін.

Водночас експерти та політики зазначають, що дії Будапешта мають ознаки тиску, оскільки Орбан фактично шантажує Україну, намагаючись обміняти питання транзиту нафти на розблокування фінансових кредитів для Києва.

