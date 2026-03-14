Фейки о "шантаже" и блокировании труб

Российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, якобы Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.

В частности, пропаганда продвигает нарративы о том, что якобы "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам", а нефтепровод "Дружба" и газовые маршруты находятся под угрозой перекрытия со стороны украинской власти.

В ЦПД отмечают, что эти заявления не имеют никакого подтверждения.

"Цель Кремля - посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки", - подчеркнули в ведомстве.

Реальная угроза для энергетики

Аналитики отмечают, что на самом деле именно РФ использует ресурсы как оружие и инструмент геополитического давления. Кроме информационных атак, враг продолжает физическое уничтожение инфраструктуры.

"Именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы", - резюмировали в ЦПИ.