Ложь о газе и шантаж: Кремль разворачивает масштабную кампанию против Украины в Европе

В Европе началась масштабная дезинформационная кампания, цель которой - дискредитировать Украину через фейковые обвинения в "энергетическом терроризме".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, якобы Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.
В частности, пропаганда продвигает нарративы о том, что якобы "энергетический шантаж Украины угрожает европейцам", а нефтепровод "Дружба" и газовые маршруты находятся под угрозой перекрытия со стороны украинской власти.
В ЦПД отмечают, что эти заявления не имеют никакого подтверждения.
"Цель Кремля - посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки", - подчеркнули в ведомстве.
Аналитики отмечают, что на самом деле именно РФ использует ресурсы как оружие и инструмент геополитического давления. Кроме информационных атак, враг продолжает физическое уничтожение инфраструктуры.
"Именно Россия отказывается завершать войну и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, которые влияют на страны Европы", - резюмировали в ЦПИ.
Напомним, в последнее время ситуация вокруг транзита нефти через Украину обострилась из-за позиции Будапешта. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул топливный ультиматум Украине, требуя бесперебойных поставок.
Впоследствии стало известно, что Венгрия дала Украине три дня на восстановление полноценной работы нефтепровода. В ответ на кризис Европейская комиссия выразила готовность помочь отремонтировать "Дружбу", чтобы снять технические претензии сторон.
В то же время эксперты и политики отмечают, что действия Будапешта имеют признаки давления, поскольку Орбан фактически шантажирует Украину, пытаясь обменять вопрос транзита нефти на разблокирование финансовых кредитов для Киева.