Бразилія стрімко скорочує залежність від дизпального Росії, - ЗМІ

Бразилія почала скорочувати свою залежність від російського дизельного пального на тлі жорстких західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Не дивлячись на те, що Бразилія входить до десятки найбільших світових виробників нафти, вона імпортує близько третини дизелю через брак переробних потужностей. Тому, коли РФ запропонувала знижки, країна скористалась цією можливістю.

Якщо у 2022 році імпорт російського дизпального до Бразилії становив 95 млн доларів, то у 2024 році - вже 5,4 млрд доларів. Після введення санкцій США щодо російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл" країна висловила занепокоєння через можливі наслідки для своєї економіки.

У 2023 році РФ стала найбільшим іноземним постачальником дизпального до Бразилії, випередивши США.

Проте наразі різниці в ціні майже немає, що призвело до зменшення частки Росії на бразильському ринку. Якщо у першому півріччі це значення становило 60%, то в жовтні - вже 17%.

"Імпорт російського дизельного пального вже втратив динаміку в останні місяці, поступившись місцем переважно імпорту з США та Індії, а також деяким вантажам із Саудівської Аравії та Оману", - розповів аналітик Родріго Джейкоб.

Видання пише, що цьому сприяє і дуже високий внутрішній попит у Росії, де доступність дизелю зменшилась. Крім того, деякі російські НПЗ зупинили свою роботу через масштабні атаки дронів.

Росія експортує свої нафтопродукти до Бразилії з портів Балтійського моря, тому поставки дизелю, імовірно, стануть ще складнішими через нові санкції.