Бразилия стремительно сокращает зависимость от дизтоплива России, - СМИ

Бразилия, Вторник 11 ноября 2025 21:13
Бразилия стремительно сокращает зависимость от дизтоплива России, - СМИ Фото: санкции и атаки на НПЗ еще больше сократят импорт российского дизеля в Бразилию (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Бразилия начала сокращать свою зависимость от российского дизельного топлива на фоне жестких западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Несмотря на то, что Бразилия входит в десятку крупнейших мировых производителей нефти, она импортирует около трети дизеля из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Поэтому, когда РФ предложила скидки, страна воспользовалась этой возможностью.

Если в 2022 году импорт российского дизтоплива в Бразилию составил 95 млн долларов, то в 2024 году - уже 5,4 млрд долларов. После введения санкций США в отношении российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" страна выразила обеспокоенность из-за возможных последствий для своей экономики.

В 2023 году РФ стала крупнейшим иностранным поставщиком дизтоплива в Бразилию, опередив США.

Однако сейчас разницы в цене почти нет, что привело к уменьшению доли России на бразильском рынке. Если в первом полугодии это значение составляло 60%, то в октябре - уже 17%.

"Импорт российского дизельного топлива уже потерял динамику в последние месяцы, уступив место преимущественно импорту из США и Индии, а также некоторым грузам из Саудовской Аравии и Омана", - рассказал аналитик Родриго Джейкоб.

Издание пишет, что этому способствует и очень высокий внутренний спрос в России, где доступность дизеля уменьшилась. Кроме того, некоторые российские НПЗ остановили свою работу из-за масштабных атак дронов.

Россия экспортирует свои нефтепродукты в Бразилию из портов Балтийского моря, поэтому поставки дизеля, вероятно, станут еще более сложными из-за новых санкций.

Санкции против РФ

Напомним, в октябре США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ.

Впоследствии "Литовские железные дороги" заявили, что останавливают транзит российской нефти из-за санкций США и Великобритании.

Отметим, турецкий поставщик топлива Guzel Enerji заявил о повышении цен на дизель для оптовых клиентов. Причиной стали санкции против РФ, которые вызвали проблемы с поставками и рост расходов на страхование и финансирование.

