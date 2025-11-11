Бразилия стремительно сокращает зависимость от дизтоплива России, - СМИ

Бразилия начала сокращать свою зависимость от российского дизельного топлива на фоне жестких западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Несмотря на то, что Бразилия входит в десятку крупнейших мировых производителей нефти, она импортирует около трети дизеля из-за нехватки перерабатывающих мощностей. Поэтому, когда РФ предложила скидки, страна воспользовалась этой возможностью.

Если в 2022 году импорт российского дизтоплива в Бразилию составил 95 млн долларов, то в 2024 году - уже 5,4 млрд долларов. После введения санкций США в отношении российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" страна выразила обеспокоенность из-за возможных последствий для своей экономики.

В 2023 году РФ стала крупнейшим иностранным поставщиком дизтоплива в Бразилию, опередив США.

Однако сейчас разницы в цене почти нет, что привело к уменьшению доли России на бразильском рынке. Если в первом полугодии это значение составляло 60%, то в октябре - уже 17%.

"Импорт российского дизельного топлива уже потерял динамику в последние месяцы, уступив место преимущественно импорту из США и Индии, а также некоторым грузам из Саудовской Аравии и Омана", - рассказал аналитик Родриго Джейкоб.

Издание пишет, что этому способствует и очень высокий внутренний спрос в России, где доступность дизеля уменьшилась. Кроме того, некоторые российские НПЗ остановили свою работу из-за масштабных атак дронов.

Россия экспортирует свои нефтепродукты в Бразилию из портов Балтийского моря, поэтому поставки дизеля, вероятно, станут еще более сложными из-за новых санкций.