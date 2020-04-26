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Китай опасается вспышки коронавируса из-за России

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 10:26
Китай опасается вспышки коронавируса из-за России
Иллюстративное фото (freepik)

В Китае лабораторно подтверждено 11 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Китайской Народной Республике опасаются новой вспышки COVID-19, поскольку они зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Китае лабораторно подтверждено 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, также не было зафиксировано ни одной новой смерти в субботу. Кроме того, в Национальной комиссии здравоохранения заявили, что к новым случаям заболевания принадлежат пять импортных и шесть местных случаев. О последних, кроме одного, сообщалось в провинции Хейлунцзянь, на крайнем северо-востоке Китая, на российской границе.

В Китае растет озабоченность в отношении случаев, которые попадают в страну из России, поскольку большая часть страны возвращаются к норме.

Как отмечается, всего в стране заболели коронавирусом 82 827 человек, из которых 77 394 пациентов выздоровели и еще 4632 людей умерло.

Напомним, в США за сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли.

Кроме того, по состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. В мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом.

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