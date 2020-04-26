Во Львовской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в области коронавирусную инфекцию обнаружили у 348 человек

Во Львовской области лабораторно подтвердили еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Как сообщается, за последние сутки во Львовской области подтверждено 348 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 12 человек умерли. В целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1553 человека, из которых госпитализировали - 333 лица, на амбулаторном лечении - 1220 пациентов, выписаны - 234 человека.

Сейчас в больнице находится 99 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппарате ИВЛ нет никого.

Как отмечается, в целом в области коронавирусную инфекцию выявили - у 348 человек, 12 человек умерли и еще 56 пациентов выздоровели.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает распространяться. Так по состоянию на 26 апреля в стране насчитывается 8617 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки получено 492 сообщения о новых заболевших. Количество умерших от осложнений инфекции возросло до 209 человек.