У Бразилії заразилися коронавірусом близько 60 тис. людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу в країні було зафіксовано 5 514 нових випадків інфікування коронавірусом

У Бразилії кількість заражених коронавірусною інфекцію наблизилася до 60 тис. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни.

Як повідомляється, в країні лабораторно підтвердили 58 509 випадків зараження коронавірусом, з яких 5 514 зареєстрували минулої доби. Загалом в Бразилії одужали 29 160 пацієнтів, та ще 4 016 осіб померли.

Нагадаємо, у Китайській Народній Республіці побоюються нового спалаху COVID-19, оскільки вони зафіксували 5 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією на кордоні з Російською Федерацією.

Крім того, станом на ранок 25 квітня у світі було зафіксовано більше 2,8 млн випадків коронавірусу. У світі зафіксовані 201 502 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в США за добу число нових випадків коронавірусу COVID-19 досягла 36 188 і 1995 людей померли. Загалом, за даними університету, у США підтверджено 938 072 випадків, 53 391 особа померла.

РБК-Україна також писало, що влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавірус COVID-19.