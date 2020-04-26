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В США за сутки от коронавируса умерли почти две тысячи человек

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 04:33
В США за сутки от коронавируса умерли почти две тысячи человек
Иллюстративное фото (freepik)

Всего в США подтверждены 938 072 случаев, 53 391 человек скончались

За сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего, по данным университета, в США подтверждены 938 072 случаев, 53 391 человек скончались.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, которое показывает, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая.

По состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. В мире зафиксированы 201 502 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. При этом было известно о более 800 тысяч выздоровевших от коронавирусной инфекции.

Также РБК-Украина писало, что в Великобритании зафиксировано уже более 20 тысяч летальных случаев от коронавируса. Общее количество зараженных коронавирусом в Великобритании составляет почти 150 тысяч человек.

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