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У Трампа планируют перезапустить экономику США в мае

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 00:36
У Трампа планируют перезапустить экономику США в мае
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

В 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни, как у COVID-19

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, в большинстве штатов США наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

"Это действительно выглядит так. Только 16 штатов отложили планы относительно перезапуска (экономики - ред.). Остальные 34 штаты заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время", - сказала МакЭнани.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что всего в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни, как у COVID-19.

Напомним, в США зафиксировали более 50 тысяч летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 388 человек).

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, которое показывает, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая. Куомо процитировал исследование Северо-Восточного университета, согласно которому более тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться этой болезнью к тому времени, когда 1 марта в штате был подтвержден первый случай заболевания. Он сказал, что, по его мнению, вероятным источником является Италия.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 25 апреля в мире было зафиксировано более 2,8 млн случаев коронавируса. При этом было известно о более 800 тысяч выздоровевших от коронавирусной инфекции.

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