На Brave1 Market запустили кабінет закупівельника: на скільки мільйонів замовили

Прозорі закупівлі за гроші та єБали

Раніше на платформі Brave1 Market повноцінно працював лише механізм закупівлі за єБали. Якщо військовий підрозділ мав потребу і бажання придбати щось за власні кошти, захисникам доводилося домовлятися з виробниками напряму. Відтепер процес повністю цифровізували.

У Кабінеті закупівельника підрозділи можуть оформлювати замовлення на будь-які товари як за гроші, так і за єБали. Весь процес є офіційним, прозорим та безпечним.

Новий механізм уже активно використовується Силами оборони. Станом на зараз через Кабінет закупівельника вже оформили 22 замовлення на загальну суму майже 19 мільйонів гривень.

У Міністерстві оборони наголошують, що запуск цього інструменту дозволяє державі відстежувати кожну закупівлю, а військовим — отримувати прозорий і швидкий алгоритм забезпечення своїх підрозділів.