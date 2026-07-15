На Brave1 Market запустили кабинет закупщика: на сколько миллионов заказали

Прозрачные закупки за деньги и есть

Ранее на платформе Brave1 Market полноценно работал лишь механизм закупки за еБаллы. Если военное подразделение нуждалось и в желании приобрести что-то за собственные средства, защитникам приходилось договариваться с производителями напрямую. Теперь процесс полностью цифровизировали.

В Кабинете закупщика подразделения могут оформлять заказы на любые товары как за деньги, так и за еБалы. Весь процесс является официальным, прозрачным и безопасным.

Новый механизм уже активно используется силами обороны. На данный момент через Кабинет закупщика уже оформили 22 заказа на общую сумму почти 19 миллионов гривен .

В Министерстве обороны отмечают, что запуск этого инструмента позволяет государству отслеживать каждую закупку, а военным получать прозрачный и быстрый алгоритм обеспечения своих подразделений.