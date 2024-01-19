Справа Мазепи: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Підозрюваних помістили під арешт з можливістю застави.
Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.
За інформацією ОГП, суд частково задовольнив клопотання прокуратури та вирішив помістити підозрюваних у СІЗО. Для них визначили різний розмір застави - одному 20 млн гривень, а другому - 45 млн гривень.
Таким чином, суд підтвердив обґрунтованість підозр і ризиків, на які вказував прокурор.
За інформацією джерел РБК-Україна, запобіжний захід обрали Танасійчуку і Пришепчуку.
Справа Мазепи
Нагадаємо, вчора, 18 січня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що українського бізнесмена Ігоря Мазепу, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital, затримали.
Це сталося на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Польщею. Бізнесмен хотів відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.
Також джерела зазначали, що в офісі Concorde Capital співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки.
Мазепу та кількох чиновників підозрюють у схемі незаконного заволодіння землями Київської ГЕС.
Зокрема, один із фігурантів уже перебуває у СІЗО, розповіли джерела РБК-Україна.
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