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Справа Мазепи: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 20:34
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Справа Мазепи: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам Фото: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи Ігоря Мазепи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Підозрюваних помістили під арешт з можливістю застави.

Про це РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією ОГП, суд частково задовольнив клопотання прокуратури та вирішив помістити підозрюваних у СІЗО. Для них визначили різний розмір застави - одному 20 млн гривень, а другому - 45 млн гривень.

Таким чином, суд підтвердив обґрунтованість підозр і ризиків, на які вказував прокурор.

За інформацією джерел РБК-Україна, запобіжний захід обрали Танасійчуку і Пришепчуку.

Справа Мазепи

Нагадаємо, вчора, 18 січня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що українського бізнесмена Ігоря Мазепу, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital, затримали.

Це сталося на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Польщею. Бізнесмен хотів відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Також джерела зазначали, що в офісі Concorde Capital співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки.

Мазепу та кількох чиновників підозрюють у схемі незаконного заволодіння землями Київської ГЕС.

Зокрема, один із фігурантів уже перебуває у СІЗО, розповіли джерела РБК-Україна.

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Ігор Мазепа Суд Запобіжний захід
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