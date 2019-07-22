Брат Медведчука проигрывает на выборах в Луганской обл.

В Луганской области на избирательном округе №103 после подсчета трети голосов брат Виктора Медведчука Сергей проигрывает на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Как сообщается, на данном округе побеждает кандидат от политпартии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб. Она опережает Сергея Медведчука на 41 голос.

После подсчета 33,33% у Гриб - 375 голосов, а у Медведчука - 334. Далее следуют самовыдвиженец Владислав Кравченко (89 голосов) и представитель партии "Слуга народа" Сергей Кобзарь (59).

Отметим, Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края. Является гражданином Украины. Занимает пост президента ООО "Керамбуд", является членом политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". На данный момент проживает в Киеве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 70% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Лидирует партия "Слуга народа", у нее 42.68% голосов. Далее "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 13.04% голосов. У партии "Европейская солидарность" 8.41%. У партии "Батькивщина" 8.03% голосов, а за "Голос" проголосовали 6.17% избирателей.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, в Центральной избирательной комиссии ожидают, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования на выборах в Раду поступят от Окружных избирательных комиссий уже завтра, 23 июля.