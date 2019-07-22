Брат Медведчука програє на виборах в Луганській області

В Луганській області на виборчому окрузі №103 після підрахунку третини голосів брат Віктора Медведчука Сергій програє на позачергових виборах у Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Як повідомляється, на цьому окрузі перемагає кандидат від політпартії "Опозиційний блок" Вікторія Гриб. Вона випереджає Сергія Медведчука на 41 голос.

Після підрахунку 33,33% у Гриб - 375 голосів, а у Медведчука - 334. Далі йдуть самовисуванець Владислав Кравченко (89 голосів) і представник партії "Слуга народу" Сергій Кобзар (59).

Зазначимо, Сергій Медведчук народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанского району Красноярського краю. Є громадянином України. Займає посаду президента ТОВ "Керамбуд", є членом політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". На даний момент проживає в Києві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацьовано 70% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Лідирує партія "Слуга народу", у неї 42.68% голосів. Далі "Опозиційна платформа - За життя" з 13.04% голосів. У партії "Європейська солідарність" 8.41%. У партії "Батьківщина" 8.03% голосів, а за "Голос" проголосували 6.17% виборців.

За словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, у Центральній виборчій комісії очікують, що протоколи з мокрими печатками про результати голосування на виборах у Раду надійдуть від Окружних виборчих комісій вже завтра, 23 липня.