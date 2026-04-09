Війна в Україні

БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа

07:42 09.04.2026 Чт
2 хв
Які стратегічні заводи РФ тепер під загрозою зупинки через пожежу?
aimg Катерина Коваль
Фото: вибухи в регіоні РФ лунали всю ніч (росЗМІ)

У Краснодарському краї Росії в ніч на 9 квітня безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська", яка є важливим вузлом нафтопровідної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та моніторингові канали.

Читайте також: З'явилися супутникові фото пожежі на нафтобазі у Феодосії: палають нові резервуари

Що сталося

В ніч на 9 квітня безпілотники завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Кримська" в однойменному місті Краснодарського краю.

Об’єкт входить до системи магістральних трубопроводів і забезпечує перекачування нафти та нафтопродуктів до порту Новоросійськ, а також на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.

Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа - зайнялася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Місцеві жителі повідомляли про блекаут.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки, але офіційно заявив про "падіння уламків" дронів. Він також повідомив про загибель одного місцевого мешканця.

Атака на військовий аеродром

Паралельно, за даними очевидців, найбільше вибухів пролунало поблизу міста Кримськ, де розташований військовий аеродром російських окупантів. Протягом години в передмісті пролунало щонайменше 20 вибухів.

У небі спостерігалися яскраві спалахи - імовірно, від роботи ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Нагадаємо, ця атака стала частиною серії успішних ударів Сил оборони по російській інфраструктурі. У ніч на 9 квітня в районі Алчевська на Луганщині безпілотники уразили бази ремонту та обслуговування техніки окупантів, спричинивши масштабну пожежу.

8 квітня Сили оборони завдали ударів по нафтобазах та позиціях ракетних комплексів "Бастіон". Того ж дня дрони СБС уразили нафтотермінал у Феодосії (Крим), а також знищили склади та системи ППО окупантів.

Напередодні українські морські піхотинці провели унікальну операцію, вперше в історії зруйнувавши міст за допомогою британських логістичних дронів Malloy T-150.

Більше по темі: