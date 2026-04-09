Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар

07:42 09.04.2026 Чт
2 мин
Какие стратегические заводы РФ теперь под угрозой остановки из-за пожара?
aimg Екатерина Коваль
Фото: взрывы в регионе РФ раздавались всю ночь (росСМИ)

В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая является важным узлом нефтепроводной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и мониторинговые каналы.

Читайте также: Появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Феодосии: горят новые резервуары

Что произошло

В ночь на 9 апреля беспилотники нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в одноименном городе Краснодарского края.

Объект входит в систему магистральных трубопроводов и обеспечивает перекачку нефти и нефтепродуктов в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар - загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Местные жители сообщали о блэкауте.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки, но официально заявил о "падении обломков" дронов. Он также сообщил о гибели одного местного жителя.

Атака на военный аэродром

Параллельно, по данным очевидцев, больше всего взрывов прозвучало вблизи города Крымск, где расположен военный аэродром российских оккупантов. В течение часа в пригороде прозвучало не менее 20 взрывов.

В небе наблюдались яркие вспышки - вероятно, от работы ПВО и пролетов дронов на низкой высоте.

Напомним, эта атака стала частью серии успешных ударов Сил обороны по российской инфраструктуре. В ночь на 9 апреля в районе Алчевска Луганской области беспилотники поразили базы ремонта и обслуживания техники оккупантов, вызвав масштабный пожар.

8 апреля Силы обороны нанесли удары по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион". В тот же день дроны СБС поразили нефтетерминал в Феодосии (Крым), а также уничтожили склады и системы ПВО оккупантов.

Накануне украинские морские пехотинцы провели уникальную операцию, впервые в истории разрушив мост с помощью британских логистических дронов Malloy T-150.

Больше по теме: