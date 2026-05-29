"Божевільний": Коваленко відповів на фантазії Путіна про фронт

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна наближається до завершення, а його "армія наступає щодня". Але ціна цього "наступу" - десятки тисяч загиблих на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Путін на прес-конференції заявив, що російські війська "наступають кожного божого дня", а "спецоперація" наближається до завершення.

Назвати конкретні терміни він не зміг — сказав лише, що це "необачно".

Коваленко відповів на слова диктатора прямо: "Наступають і перетворюються на трупи, десятки тисяч трупів на місяць - це більше, ніж набирають живих в цей конвеєр безумства і смерті".

На думку Коваленка, Путін є "божевільним, який вірить в уявні звіти Герасімова".