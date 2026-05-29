ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Божевільний": Коваленко відповів на фантазії Путіна про фронт

22:31 29.05.2026 Пт
2 хв
Щодня Росія втрачає більше, ніж набирає до своїх лав
aimg Валерія Абабіна
"Божевільний": Коваленко відповів на фантазії Путіна про фронт Фото: Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна наближається до завершення, а його "армія наступає щодня". Але ціна цього "наступу" - десятки тисяч загиблих на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також: Путін нафантазував "успіхи" РФ та заговорив про кінець війни

Путін на прес-конференції заявив, що російські війська "наступають кожного божого дня", а "спецоперація" наближається до завершення.

Назвати конкретні терміни він не зміг — сказав лише, що це "необачно".

Коваленко відповів на слова диктатора прямо: "Наступають і перетворюються на трупи, десятки тисяч трупів на місяць - це більше, ніж набирають живих в цей конвеєр безумства і смерті".

На думку Коваленка, Путін є "божевільним, який вірить в уявні звіти Герасімова".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що темпи наступу РФ у 2026 році різко впали — з 285 кв. км захопленої території у 2025-му до 104 кв. км.

При цьому командування продовжує доповідати Путіну про "успіхи". За даними Сирського, співвідношення втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до 1 на користь України.

Водночас економіка Росії скоротилася на 0,3% у першому кварталі 2026 року — попри власні урядові прогнози зростання. ВВП країни у січні–лютому впав на 1,8%, що змусило Путіна скликати екстрену нараду з економістами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем