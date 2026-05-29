"Сумасшедший": Коваленко ответил на фантазии Путина о фронте

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война близится к завершению, а его "армия наступает каждый день". Но цена этого "наступления" - десятки тысяч погибших в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Путин на пресс-конференции заявил, что российские войска "наступают каждый божий день", а "спецоперация" близится к завершению.

Назвать конкретные сроки он не смог - сказал лишь, что это "опрометчиво".

Коваленко ответил на слова диктатора прямо: "Наступают и превращаются в трупы, десятки тысяч трупов в месяц - это больше, чем набирают живых в этот конвейер безумия и смерти".

По мнению Коваленко, Путин является "сумасшедшим, который верит в мнимые отчеты Герасимова".