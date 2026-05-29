Темпи наступу РФ різко впали, але командування бреше Путіну, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін досі впевнений у швидкій перемозі на Донбасі. Аналітики знайшли відповідь у діях його власного командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на матеріал Financial Times, опублікований 28 травня.

Джерела видання, які спілкуються з Путіним, стверджують: російський диктатор впевнений, що його армія здатна захопити всю Донецьку та Луганську області до осені 2026 року. Після цього він планує посилити свої територіальні вимоги на переговорах.

Однак реальні цифри ISW різко контрастують із цими очікуваннями.

З початку 2026 року російські війська просуваються зі швидкістю лише 2,63 квадратних кілометрів на день у Донецькій області. При таких темпах, наголошують аналітику, незрозуміло, коли - і чи взагалі - Росія може захопити решту регіону.

Показовим є порівняння з минулим роком. За той самий період - з початку року до 26 травня - у 2025 році Росія захопила 1619 квадратних кілометрів. У 2026 році цей показник впав до 104 квадратних кілометрів.

Крім того, якщо додати територію, куди російські війська проникли, але не закріпилися - загалом 628 квадратних кілометрів - результат залишається в рази нижчим за торішній.

ISW вважає, що командування свідомо малює Путіну викривлену картину просування, аби приховати справжній масштаб уповільнення наступу.

Саме це, на думку аналітиків, вимагає його висувати дедалі нереалістичні вимоги - і, ймовірно, віддалятися від будь-якого дипломатичного регулювання.

Фото: карта бойових дій в Україні (Інститут вивчення війни, ISW)