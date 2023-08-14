Божевільні терористи. Єрмак відреагував на нічні російські удари по Одесі

Чиновник різко висловився про нинішню ракетну і дронову атаку з боку Росармії по мирному місту.

"Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину... Коментарі зайві. Росіяни - божевільні терористи", - зазначив чиновник.

Нічна повітряна атака на Одесу 14 серпня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше в Одеській ОВА повідомили перші подробиці про наслідки ворожої атаки, розповіли про пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також про трьох постраждалих.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, були три хвилі повітряних атак, під час яких силами та засобами ППО знищено всі ворожі цілі - 15 ударних дронів і 8 ракет "Калібр".

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.