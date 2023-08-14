Сумасшедшие террористы. Ермак отреагировал на ночные российские удары по Одессе

Чиновник резко высказался о нынешней ракетной и дроновой атаке со стороны Росармии по мирному городу.

"Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину... Комментарии излишни. Россияне - сумасшедшие террористы", - отметил чиновник.

Ночная воздушная атака на Одессу 14 августа

Российские оккупанты этой ночью снова устроили воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Около 01:10 в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически несколько часов. Как проинформировали военные и местные чиновники, город находился под атакой ударных БПЛА и ракет, предварительно "Калибров", которые российские оккупанты запускали с Черного моря.

Позже в Одесской ОВА сообщили первые подробности о последствиях вражеской атаки, рассказали о пожарах из-за падения обломков сбитых целей, а также о 3 пострадавших.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, были три волны воздушных атак, во время которых силами и средствами ПВО уничтожены все вражеские цели - 15 ударных дронов и 8 ракет "Калибр".

Детали о ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.