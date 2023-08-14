Божевільні терористи. Єрмак відреагував на нічні російські удари по Одесі

Чергова масована повітряна атака на Одесу, яку російські окупанти влаштували в ніч проти 14 серпня, була спрямована на цивільні об'єкти. Така атака вкотре продемонструвала терористичний та божевільний характер дій ЗС РФ.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Чиновник різко висловився про нинішню ракетну і дронову атаку з боку Росармії по мирному місту.

"Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину... Коментарі зайві. Росіяни - божевільні терористи", - зазначив чиновник.

Нічна повітряна атака на Одесу 14 серпня

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Пізніше в Одеській ОВА повідомили перші подробиці про наслідки ворожої атаки, розповіли про пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також про трьох постраждалих.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, були три хвилі повітряних атак, під час яких силами та засобами ППО знищено всі ворожі цілі - 15 ударних дронів і 8 ракет "Калібр".

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.