Бойовики "Аль-Каїди" ліквідувати міністра оборони Малі у його резиденції, - Al Jazeera

Міністр оборони Малі генерал Садіо Камара загинув внаслідок масштабної скоординованої атаки на військові об'єкти по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
За даними джерел видання, резиденція генерала Камари у гарнізонному місті Каті, що за 15 км від столиці Бамако, стала об’єктом атаки із застосуванням замінованого автомобіля.
Напад здійснили бойовики угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульмані" (філія "Аль-Каїди") спільно з повстанцями-туарегами з Фронту визволення Азавада.
Садіо Камара вважався однією з найвпливовіших фігур у військовому керівництві Малі, яке прийшло до влади після переворотів 2020 та 2021 років.
Аналітики називали його ключовою опорою режиму та ймовірним майбутнім лідером країни. Його смерть називають серйозним ударом по збройних силах Малі.
Як повідомляє Al Jazeera, напади відбулися одночасно у кількох регіонах - у столиці Бамако, містах Гао та Кідал на півночі, а також у Севаре в центрі країни.
У Кідалі станом на неділю все ще тривали стрілянина та вибухи. Тимчасовий президент країни Ассімі Гойта не постраждав, його перевели у безпечне місце.
Експерти зазначають, що раніше ворогуючі між собою угруповання - ісламісти та туареги - об'єднали зусилля для боротьби проти держави. Африканський Союз та представники США вже офіційно засудили ці напади.
Нагадаємо, останнім часом безпекова ситуація в Малі стрімко погіршилася.
Раніше стало відомо, що бойовики "Аль-Каїди" та туареги розпочали масштабний наступ, захопивши місто Кідал та атакувавши аеропорт у столиці країни Бамако, де під ударом могли опинитися російські найманці.
Також повідомлялося, що російські бойовики з "Африканського корпусу" (колишній "Вагнер") влаштували кампанію терору в Малі, здійснюючи численні воєнні злочини проти цивільного населення.
На тлі тісної співпраці з Кремлем Малі разом із Буркіна-Фасо та Нігером оголосили про негайний вихід із Міжнародного кримінального суду.