Чекають візиту Путіна? Три країни Африки негайно виходять із МКС
Буркіна-Фасо, Малі та Нігер вирішили в негайному порядку вийти з Міжнародного кримінального суду. У всіх налагоджено тісні зв'язки з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Три країни, якими керують військові, зробили спільну заяву про те, що вони перестають визнавати повноваження МКС.
"МКС довів свою нездатність розглядати і притягати до відповідальності за доведені військові злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії", - заявили лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру.
Вони стверджують, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру і справедливості".
Лідери трьох країн звинуватили МКС у тому, що він націлений на менш привілейовані країни, повторивши критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше звинувачував МКС в упередженості проти Африки.
Варто зауважити, що Буркіна-Фасо, Малі та Нігер контролюють військові хунти після держпереворотів з 2020 по 2023 рік. Їхні армії звинувачуються у злочинах проти мирних жителів.
Останнім часом Росія посилила свої зв'язки з трьома країнами. Вони стали все більш ізольованими від Заходу.
Ордер МКС на арешт Путіна
Нагадаємо, 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за викрадення українських дітей. Таким чином, усі країни, які визнають юрисдикцію суду, мають виконувати таке рішення. Йдеться про 125 країн.
Попри обов'язковий характер такого рішення, 2024 року Путін зміг без будь-яких перешкод відвідати Монголію, яка є державою-учасницею МКС. Влада країни відмовилася його заарештувати.