Чекають візиту Путіна? Три країни Африки негайно виходять із МКС

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер вирішили в негайному порядку вийти з Міжнародного кримінального суду. У всіх налагоджено тісні зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Три країни, якими керують військові, зробили спільну заяву про те, що вони перестають визнавати повноваження МКС.

"МКС довів свою нездатність розглядати і притягати до відповідальності за доведені військові злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії", - заявили лідери Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру.

Вони стверджують, що хочуть створити "власні механізми для зміцнення миру і справедливості".

Лідери трьох країн звинуватили МКС у тому, що він націлений на менш привілейовані країни, повторивши критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше звинувачував МКС в упередженості проти Африки.

Варто зауважити, що Буркіна-Фасо, Малі та Нігер контролюють військові хунти після держпереворотів з 2020 по 2023 рік. Їхні армії звинувачуються у злочинах проти мирних жителів.

Останнім часом Росія посилила свої зв'язки з трьома країнами. Вони стали все більш ізольованими від Заходу.