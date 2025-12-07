ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російські бойовики "Африканського корпусу" влаштували кампанію терору в Малі, - ЗМІ

Африка, Малі, Неділя 07 грудня 2025 21:45
UA EN RU
Російські бойовики "Африканського корпусу" влаштували кампанію терору в Малі, - ЗМІ Ілюстративне фото: бойовики "Африканського корпусу" РФ - це колишній "Вагнер" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські бойовики з так званого "Африканського корпусу", який прийшов на зміну терористичній організації "Вагнер", здійснюють численні вбивства, зґвалтування та багато інших злочинів у Малі, де перебуває низка "підрозділів" цього "корпусу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Видання зібрало десятки свідчень цивільних мешканців Малі, яким вдалося втекти від бойових дій. "Африканський корпус" використовує тактику, подібну до тої, що була у "Вагнера" - знищення населених пунктів, вбивства цивільного населення, насадження страху. В деяких вбитих були відсутні внутрішні органи - зокрема печінки та нирки.

"Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Всіх, кого бачать, вони розстрілюють. Без питань, без попередження. Люди навіть не знають, за що їх вбивають", - сказав виданню один з біженців.

Терористи на службі у терористів

Військові хунти, які правлять у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері та звинувачуються у численних терактах й злочинах проти мирного населення, потерпають від атак угруповань, пов'язаних здебільшого з терористами "Аль-Каїди" або "Ісламської держави". Вони звернулися за допомогою до Росії, яка прислала підрозділи "Вагнеру".

Після вбивства Кремлем Євгена Пригожина російські бойовики в цих країнах "еволюціонували" у "Африканський корпус". Місцеві мешканці сподівалися, що жорстокості стане менше, проте бойовики РФ розгорнули царство терору в країні.

Влада Малі публічно не визнає присутність російських бойовиків в країні. Зате російська пропаганда охоче публікує репортажі звідти, у яких прославляє терористів з "Африканського корпусу". МЗС Росії також заявило, що такий підрозділ справді існує та діє нібито "на прохання влади Малі".

При цьому загалом в Малі було розміщено до 2000 бойовиків "АК", з яких частина - це не росіяни, а найманці інших національностей, в тому числі білоруси та африканці. Частина з росіян була ліквідована як місцевими повстанцями, так і у зіткненнях з бойовиками ісламістських радикалів.

Жертви без числа

Видання пише, що 34 опитані біженці з-поміж тисяч, які втекли до Мавританії з Малі, розповіли про безвибіркові розстріли, масштабні вбивства, викрадення, рабство та сексуальне насильство. Все це вчиняють російські бойовики.

"Це ті самі люди, яким платить уряд, і які продовжують масові вбивства. Між "Вагнером" і "Африканським корпусом" немає ніякої різниці", - сказав один з біженців.

Реальні масштаби російського терору в країні невідомі - з віддалених районів майже неможливо отримати точні дані щодо жертв. У 2025 році офіційно було заявлено 447 осіб, у 2024 році - 911 осіб, загиблих від рук росіян. Проте справжні цифри можуть бути набагато вищими.

"Африканський корпус"

Зазначимо, що "Африканський корпус" був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. В грудні 2023 року міністерство оборони РФ оголосило про набір до "корпусу".

До цього ще у вересні 2023 року Кремль перекинув більшість "вагнерівців" із Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Центральноафриканську Республіку та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, підтримує їхні військові хунти та заколотників.

Планувалося набрати до 20 тисяч бойовиків, але в реальності змогли набрати до 2000 найманців. Більшість з них вже перебувала на території африканських країн, де діють незаконні військові режими, союзні для РФ - це Малі, Нігер та Буркіна-Фасо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Африка Малі
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни