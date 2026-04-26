Боевики "Аль-Каиды" ликвидировали министра обороны Мали в его резиденции, - Al Jazeera

21:25 26.04.2026 Вс
2 мин
"Аль-Каида" нанесла удар в самое сердце военной машины Мали
aimg Сергей Козачук
Фото: боевики "Аль-Каиды" ликвидировать министра обороны Мали (Getty Images)

Министр обороны Мали генерал Садио Камара погиб в результате масштабной скоординированной атаки на военные объекты по всей стране.

Детали нападений и гибель министра

По данным источников издания, резиденция генерала Камары в гарнизонном городе Кати, что в 15 км от столицы Бамако, стала объектом атаки с применением заминированного автомобиля.

Нападение совершили боевики группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмани" (филиал "Аль-Каиды") совместно с повстанцами-туарегами из Фронта освобождения Азавада.

Садио Камара считался одной из самых влиятельных фигур в военном руководстве Мали, которое пришло к власти после переворотов 2020 и 2021 годов.

Аналитики называли его ключевой опорой режима и вероятным будущим лидером страны. Его смерть называют серьезным ударом по вооруженным силам Мали.

Ситуация в стране

Как сообщает Al Jazeera, нападения произошли одновременно в нескольких регионах - в столице Бамако, городах Гао и Кидал на севере, а также в Севаре в центре страны.

В Кидале по состоянию на воскресенье все еще продолжались стрельба и взрывы. Временный президент страны Ассими Гойта не пострадал, его перевели в безопасное место.

Эксперты отмечают, что ранее враждующие между собой группировки - исламисты и туареги - объединили усилия для борьбы против государства. Африканский Союз и представители США уже официально осудили эти нападения.

Ситуация в Мали

Напомним, в последнее время ситуация с безопасностью в Мали стремительно ухудшилась.

Ранее стало известно, что боевики "Аль-Каиды" и туареги начали масштабное наступление, захватив город Кидал и атаковав аэропорт в столице страны Бамако, где под ударом могли оказаться российские наемники.

Также сообщалось, что российские боевики из "Африканского корпуса" (бывший "Вагнер") устроили кампанию террора в Мали, совершая многочисленные военные преступления против гражданского населения.

На фоне тесного сотрудничества с Кремлем Мали вместе с Буркина-Фасо и Нигером объявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда.

