Російські бойовики "Африканського корпусу" влаштували кампанію терору в Малі, - ЗМІ

Російські бойовики з так званого "Африканського корпусу", який прийшов на зміну терористичній організації "Вагнер", здійснюють численні вбивства, зґвалтування та багато інших злочинів у Малі, де перебуває низка "підрозділів" цього "корпусу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Видання зібрало десятки свідчень цивільних мешканців Малі, яким вдалося втекти від бойових дій. "Африканський корпус" використовує тактику, подібну до тої, що була у "Вагнера" - знищення населених пунктів, вбивства цивільного населення, насадження страху. В деяких вбитих були відсутні внутрішні органи - зокрема печінки та нирки.
"Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Всіх, кого бачать, вони розстрілюють. Без питань, без попередження. Люди навіть не знають, за що їх вбивають", - сказав виданню один з біженців.
Військові хунти, які правлять у Малі, Буркіна-Фасо та Нігері та звинувачуються у численних терактах й злочинах проти мирного населення, потерпають від атак угруповань, пов'язаних здебільшого з терористами "Аль-Каїди" або "Ісламської держави". Вони звернулися за допомогою до Росії, яка прислала підрозділи "Вагнеру".
Після вбивства Кремлем Євгена Пригожина російські бойовики в цих країнах "еволюціонували" у "Африканський корпус". Місцеві мешканці сподівалися, що жорстокості стане менше, проте бойовики РФ розгорнули царство терору в країні.
Влада Малі публічно не визнає присутність російських бойовиків в країні. Зате російська пропаганда охоче публікує репортажі звідти, у яких прославляє терористів з "Африканського корпусу". МЗС Росії також заявило, що такий підрозділ справді існує та діє нібито "на прохання влади Малі".
При цьому загалом в Малі було розміщено до 2000 бойовиків "АК", з яких частина - це не росіяни, а найманці інших національностей, в тому числі білоруси та африканці. Частина з росіян була ліквідована як місцевими повстанцями, так і у зіткненнях з бойовиками ісламістських радикалів.
Видання пише, що 34 опитані біженці з-поміж тисяч, які втекли до Мавританії з Малі, розповіли про безвибіркові розстріли, масштабні вбивства, викрадення, рабство та сексуальне насильство. Все це вчиняють російські бойовики.
"Це ті самі люди, яким платить уряд, і які продовжують масові вбивства. Між "Вагнером" і "Африканським корпусом" немає ніякої різниці", - сказав один з біженців.
Реальні масштаби російського терору в країні невідомі - з віддалених районів майже неможливо отримати точні дані щодо жертв. У 2025 році офіційно було заявлено 447 осіб, у 2024 році - 911 осіб, загиблих від рук росіян. Проте справжні цифри можуть бути набагато вищими.
Зазначимо, що "Африканський корпус" був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. В грудні 2023 року міністерство оборони РФ оголосило про набір до "корпусу".
До цього ще у вересні 2023 року Кремль перекинув більшість "вагнерівців" із Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Центральноафриканську Республіку та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, підтримує їхні військові хунти та заколотників.
Планувалося набрати до 20 тисяч бойовиків, але в реальності змогли набрати до 2000 найманців. Більшість з них вже перебувала на території африканських країн, де діють незаконні військові режими, союзні для РФ - це Малі, Нігер та Буркіна-Фасо.