Российские боевики "Африканского корпуса" устроили кампанию террора в Мали, - СМИ

Издание собрало десятки свидетельств гражданских жителей Мали, которым удалось убежать от боевых действий. "Африканский корпус" использует тактику, подобную той, что была у "Вагнера" - уничтожение населенных пунктов, убийства гражданского населения, насаждение страха. У некоторых убитых отсутствовали внутренние органы - в частности печень и почки.

"Это политика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Всех, кого видят, они расстреливают. Без вопросов, без предупреждения. Люди даже не знают, за что их убивают", - сказал изданию один из беженцев.

Террористы на службе у террористов

Военные хунты, которые правят в Мали, Буркина-Фасо и Нигере и обвиняются в многочисленных терактах и преступлениях против мирного населения, страдают от атак группировок, связанных в основном с террористами "Аль-Каиды" или "Исламского государства". Они обратились за помощью к России, которая прислала подразделения "Вагнера".

После убийства Кремлем Евгения Пригожина российские боевики в этих странах "эволюционировали" в "Африканский корпус". Местные жители надеялись, что жестокости станет меньше, однако боевики РФ развернули царство террора в стране.

Власти Мали публично не признают присутствие российских боевиков в стране. Зато российская пропаганда охотно публикует репортажи оттуда, в которых прославляет террористов из "Африканского корпуса". МИД России также заявил, что такое подразделение действительно существует и действует якобы "по просьбе властей Мали".

При этом всего в Мали было размещено до 2000 боевиков "АК", из которых часть - это не русские, а наемники других национальностей, в том числе белорусы и африканцы. Часть из русских была ликвидирована как местными повстанцами, так и в столкновениях с боевиками исламистских радикалов.

Жертвы без числа

Издание пишет, что 34 опрошенные беженцы из числа тысяч, которые бежали в Мавританию из Мали, рассказали о неизбирательных расстрелах, масштабных убийствах, похищениях, рабстве и сексуальном насилии. Все это совершают российские боевики.

"Это те же люди, которым платит правительство, и которые продолжают массовые убийства. Между "Вагнером" и "Африканским корпусом" нет никакой разницы", - сказал один из беженцев.

Реальные масштабы российского террора в стране неизвестны - из отдаленных районов почти невозможно получить точные данные по жертвам. В 2025 году официально было заявлено 447 человек, в 2024 году - 911 человек, погибших от рук россиян. Однако настоящие цифры могут быть гораздо выше.